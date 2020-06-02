Gazze'de koronavirüsten etkilenen sektörlerde çalışmaya kademeli olarak başlanacak
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Gazze'de koronavirüsten etkilenen sektörlerde çalışmaya kademeli olarak başlanacak

Gazze'deki Filistin makamları, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen sektörlerde çalışmaya kademeli olarak başlanacağını açıkladı.

Gazze'de koronavirüsten etkilenen sektörlerde çalışmaya kademeli olarak başlanacak
02.06.2020 19:27 | Son Güncelleme: 02.06.2020 19:27

Gazze'deki Filistin makamları, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen sektörlerde çalışmaya kademeli olarak başlanacağını açıkladı.

Hükümete bağlı Enformasyon ve Bilgi Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan etkilenen sektörlerde, yetkili mercilerin gözetiminde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar ve alınan önlemlere uyularak kademeli ve disiplinli bir şekilde yeniden işe başlanması konusunda genel bir eğilim olduğu kaydedildi.

Karantina uygulamasının, salgının çevredeki bölgelerden Gazze'ye ulaşmasını engellemede başarısını ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, bu nedenle hükümetin ticari mal ve yolcuların giriş yaptığı sınır kapılarındaki önlemleri artırmaya çalıştığı aktarıldı.

Açıklamada, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde kapatılan herhangi bir kurumun yeniden çalışmasına izin verme kararının, yalnızca hükümetin denetim otoritesinin resmi izni ile alınacağı ifade edildi.

Çarşamba gününden itibaren camilerde cemaatle namaz kılınabileceği ancak herhangi bir etkinliği yapılamayacağı dile getirilen açıklamada, talimatlara ve önlemlere uyulmak şartıyla kreşler ve sosyal bakım mesleki eğitim merkezlerinin de açıldığı kaydedildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, bölgede tespit edilen toplam vaka sayısının 61 olduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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