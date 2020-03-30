Gazze'de koronavirüs tedbirleri
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele çerçevesinde dezenfekte kampanyası devam ediyor.
30.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:10
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele çerçevesinde dezenfekte kampanyası devam ediyor. Gazze kentinin belediye ekipleri, Er-Rimal semtindeki caddelerde dezenfekte çalışması yaptı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA