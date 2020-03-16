Gazze'de koronavirüs tedbirleri
Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, İslami Direniş Hareketi'ne (Hamas) bağlı gönüllüler tarafından Gazze'deki Eş-Şati Mülteci Kampının sokaklarında dezenfekte çalışması yapıldı.
16.03.2020 14:23 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:26
Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, İslami Direniş Hareketi'ne (Hamas) bağlı gönüllüler tarafından Gazze'deki Eş-Şati Mülteci Kampının sokaklarında dezenfekte çalışması yapıldı.
Kaynak: AA