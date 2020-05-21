Gazze'de koronavirüs Ramazan Bayramı ihtiyaçlarının karşılandığı çarşıları da vurdu
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Gazze'de koronavirüs Ramazan Bayramı ihtiyaçlarının karşılandığı çarşıları da vurdu

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde dükkan sahipleri, Ramazan Bayramı'na hazırlık için çarşıların bir nebze hareketlenmesine rağmen satışların istenilen ölçüde olmadığını belirtiyor.

Gazze'de koronavirüs Ramazan Bayramı ihtiyaçlarının karşılandığı çarşıları da vurdu
21.05.2020 15:20 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:52

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde dükkan sahipleri, Ramazan Bayramı'na hazırlık için çarşıların bir nebze hareketlenmesine rağmen satışların istenilen ölçüde olmadığını belirtiyor.

Birçok Arap ülkesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayram tatilinde sokağa çıkma yasağı uygularken, Gazze'de karantina merkezlerindeki hasta sayısının azalmasıyla normalleşme adımları atılmaya başlandı.

Resmi veriler Gazze'de virüs tespit edilen 30 kişinin de Refah Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptığını ve karantinaya alındığını, böylece virüsün bölge halkı arasında yayılmadığını gösteriyor. Söz konusu hastalardan 16'sının ise iyileştiği kaydediliyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle bölge halkının evden çıkmaktan korktuğunu, dolayısıyla diğer yıllara oranla çarşılardaki hareketliliğin az olduğunu belirten dükkan sahipleri, kötüleşen ekonomik durum nedeniyle satın alma talebinin düşük olmasından şikayetçi.

Yaklaşık 2 milyon 500 bin kişinin yaşadığı Gazze'de salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kapatılan camiler ve eğitim kurumları, turizm şirketleri, otel ve restoranlar, ilgili birimlerin sıkı kontrolleri altından yeniden açılmaya başladı.

Ancak ekonomistler bu normalleşme adımlarının ekonominin iyileşmesi yönünde henüz çok büyük ekisi olmayacağını öngörüyor.

Gazze Şeridi'ndeki ekonomik sıkıntılar

Gazze Ticaret ve Sanayi Odası Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mahir Tabba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in yaklaşık 14 yıldır uyguladığı abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nin ekonomik ve insani anlamda sıkıntılar çektiğini belirtti.

Tabba, "Abluka, Gazze'deki işsizlik oranını yüzde 50'nin üzerine çıkardı. Ayrıca abluka nedeniyle bölgedeki yoksulluk oranı yüzde 53'ü aştı. Yani nüfusun yarısından fazla yoksul." dedi.

Gazze'deki aileler arasında gıda güvensizliği oranının yüzde 70'e ulaştığını, bunun da bu ailelerin ana gıda malzemelerine ulaşamadığı anlamına geldiğini aktaran Tabba, koronavirüs nedeniyle Gazze halkının karşı karşıya kaldığı krizlerin boyutunun arttığını dile getirdi.

Bu kriz nedeniyle tamamen durmuş olan turizm sektörü başta olmak üzere Gazze'deki faaliyetlerin çoğunun sekteye uğradığını söyleyen Tabba, otel, restoran, kafe, düğün salonlarının kapatıldığını, uçuşların ve hac-umre organizasyonlarının durdurulması nedeniyle turizm şirketlerinin de işlerinin kesildiğini belirtti.

"Koronavirüs nedeniyle 45 bin kişi işsiz kaldı"

Özel eğitim sektörünün de durumdan etkilendiğini, 700'den fazla anaokulu ve okulun kapandığını kaydeden Tabba, sanayi sektörünün de büyük ölçüde zarar gördüğünü, fabrikaların bazılarının yüzde 30'u aşmayan üretim kapasitesiyle çalıştığını ifade etti.

Tabba, "Sonuç olarak koronavirüs nedeniyle 45 bin kişi işsiz kaldı. İşsizlerin sayısının artması bayram öncesi alım gücünü de olumsuz etkiledi. Birçok kişi bayram ihtiyaçlarını alamıyor. Bu da ekonominin daha da kötüleşmesine yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Krizin tüccarları da etkilemesi sonucu bu yıl Gazze'de bayram malzemelerinin ithalatında yüzde 30 ila 40 düşüş olduğunu söyleyen Tabba, önceden salgının başladığı yer olan Çin'den bu malzemelerin ithal edildiğine dikkati çekti.

Gazze Şeridi'ndeki alım gücü zayıfladı

Gazze'de bir çikolata dükkanında çalışan Muhammed Hamude de İsrail'in 14 yıldır uyguladığı abluka ve koronavirüs salgınının çarşıdaki hareketliliğin azalmasına neden olduğunu söyledi.

Bölge halkının virüsün yayılabileceği kalabalık alanlardan çekindiğini ifade eden Hamude, ablukanın yanı sıra memurların maaş krizinin de alım gücünü doğrudan etkilediğini vurguladı.

Tatlıcıların ithalatı azalttığını kaydeden Hamude, normalde kurumların bayramlarda çalışanlarına hediye olarak tatlı, çikolata ikramında bulunduğunu, koronavirüs nedeniyle kurumların kapalı olmasının tatlı ve çikolata satışlarını da olumsuz etkilediğini aktardı.

Ekonomiyi etkileyen faktörler; abluka, maaş krizi, koronavirüs

Oyuncak ve aksesuar eşyalar satan Muhammed Habbuş, bu yıl bayramda alınan ürünlere rağbetin az olduğunu belirterek, "Koronavirüs, abluka, maaşların kesilmesi ve kesintiye uğraması gibi birçok faktör ekonomiyi ve çarşılardaki hareketliliği olumsuz etkiledi." dedi.

Nakdi yardımların çarşıların bir nebze hareketlenmesine katkı sağladığını, memur maaşlarının ancak temel ihtiyaçları karşılamaya yettiğini dile getiren Habbuş, son beş yıla oranla bu yıl çarşıdaki hareketliliğin ciddi anlamda düştüğünü söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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