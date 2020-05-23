Gazze'de korona virüs kaynaklı ilk ölüm
Gazze'de Covid 19 kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği açıklandı.
23.05.2020 17:09 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:09
Gazze'de Covid 19 kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği açıklandı.
Gazze'deki sağlık bakanlığı yaptığı açıklamada, Gazze'de Covid-19 nedeniyle ilk can kaybının yaşandığını, hastanın yurt dışından Gazze'ye gelen 77 yaşında bir kadın olduğunu duyurdu. Açıklamada, hayatını kaybeden hastanın kronik hastalıklara sahip olduğu belirtildi. - GAZZE
Kaynak: İHA