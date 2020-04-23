Gazze'de karantina merkezinden kaçan kişiye 6 ay hapis cezası Gazze Şeridi'ndeki Askeri Mahkemesi, Rafah kentindeki bir karantina merkezi'nden kaçan kişiyi 6 ay hapis ve 500 Ürdün dinarı para cezasına çarptırdı.

Gazze Şeridi'ndeki Askeri Mahkemesi, Rafah kentindeki bir karantina merkezi'nden kaçan kişiyi 6 ay hapis ve 500 Ürdün dinarı para cezasına çarptırdı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rafah kentindeki bir karantina merkezi'nden kaçmak suçlamasıyla yargılanan kişinin askeri mahkemesinden 6 ay hapis ve 500 Ürdün dinarı para cezası çarptırıldığı belirtildi. Açıklamada, kararın 1979 tarihli Filistin Devrimci Ceza Kanunu'nun (429) maddesine dayanarak, "Yürürlükteki yasalara uymadan insan sağlığına zarar vermek" suçlamasıyla alındığı ifade edildi.

18 Nisan'da Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapan bir kişi Rafah kentindeki bir karantinaya alınmasının ardından kaçmıştı. Olay sonrası soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan kişiyi tutuklayarak hapishaneye almıştı.

Öte yandan, Gazze'ye Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapan kişilere Korona virüsten (Covid-19) korunma ve ihtiyati tedbir amaçlı karantina uygulanıyor. - GAZZE

Kaynak: İHA