Gazze'de Kamu Çalışanlarına Zorunlu Erken Emeklilik

Filistin hükumeti bugün yaptığı toplantıda, Gazze Şeridindeki 6145 kamu çalışanını erken emekli etme kararı aldı



Hükumet sözcüsü Yusuf Mahmut, bundan önce ve bunan sonra alınacak bu tür kararların geçici ve zorunlu kararlar olduğunu ve maksatlarının Hamasın ülkeyi bölme çabasına karşı bir tedbir olarak alındığını söyledi.



Hükumet sözcüsü Mahmut, Mahmut Abbas vizyonunun uygulanmaya alınarak ülkenin bölünme tehlikesinin önüne geçilebileceğinin milli bir yaklaşım olduğunu ve böylece Gazze şeridinde sorumluluğun tamamen Milli uzlaşma hükumetinde olmasının sağlanacağını söyledi. - GAZZE