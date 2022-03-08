Gazze'de kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nde yürüdü

Gazze'de kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi.

Filistin Spor Kültürü Federasyonu tarafından "Yeşil Işık" adıyla organize edilen yürüyüşe çok sayıda Filistinli kadın katıldı.

Federasyonun Kadın Komitesi Sorumlusu Hila Huseyni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli kadınları "topluma ve spora katılma haklarını" kullanmaya çağırdı.

İklim değişikliği ve etkileriyle mücadeleye ve kadınların topluma aktif olarak katılmalarına yeşil ışık yakılması gerektiğine dikkat çekmek amacıyla etkinliğin adının "Yeşil Işık" olarak belirlendiğini söyleyen Huseyni, bu faaliyetlerin artmasının "kadınları canlandırmaya ve toplumdaki etkinliklerini artırmaya" katkı sağladığını belirtti.