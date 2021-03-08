Gazze'de kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nde "Kendinden Emin Adımlar" sloganıyla yürüdü
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Gazze'de kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nde "Kendinden Emin Adımlar" sloganıyla yürüdü

08.03.2021 12:23 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:27
Gazze'de kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nde

Gazze Şeridi'nde kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi.

Gazze Şeridi'nde kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi.

Filistin Olimpiyat Komitesi ile Filistin Spor Kültürü Federasyonu tarafından "Kendinden Emin Adımlar" sloganıyla organize edilen yürüyüşe onlarca kadın katıldı.

Filistin Spor Kültürü Federasyonu Kadın Komitesi Sorumlusu Hila Huseyni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin amacının Gazze'deki kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak olduğunu söyledi.

Huseyni ayrıca bu yürüyüşün yıl boyunca kadınlar için planlanan spor faaliyetlerinin ilki olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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