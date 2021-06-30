Gazze'de, İsrail saldırısı sonrası rehabilitasyon amacıyla "Psikolojik Deşarj" adlı bisiklet yarışı düzenlendi

Filistin Bisiklet Federasyonu, Gazze Şeridi'nde, son İsrail saldırısı sonrasında gençlerin rehabilitasyonuna katkı sağlamak amacıyla "Psikolojik Deşarj" adlı bisiklet yarışı düzenledi.

Filistin Bisiklet Federasyonu, Gazze Şeridi'nde, son İsrail saldırısı sonrasında gençlerin rehabilitasyonuna katkı sağlamak amacıyla "Psikolojik Deşarj" adlı bisiklet yarışı düzenledi.

Gazze'nin batısındaki Reşid Caddesi'nde başlayan bisiklet yarışına, kız erkek çeşitli yaşlardan yüzlerce gencin yanı sıra ampute gençlerden de büyük ilgi oldu.

Federasyonun yanı sıra, gençlerin engelli olmadan önceki normal yaşama dönüşlerine yardımcı olmak amacıyla onlarca sporcusuyla birlikte katılan Ampute Bisikletçiler Komitesi de yarışmanın düzenlenmesine katkı sağladı.

AA muhabirine konuşan Filistin Bisiklet Federasyonu Başkan Yardımcısı Said Timraz, düzenlenen yarışın Federasyonun en seçkin faaliyeti olduğunu, yaz boyunca yapılacak tüm bisiklet yarışları için de açılış anlamına geldiğini söyledi.

Timraz, yarışmayla gençlerin eğlenmesi ve psikolojik açıdan deşarj olmalarının hedeflerinden biri olduğunu belirterek, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılara işaret etti.

Yarışmaya olan büyük ilgiye dikkat çeken Timraz, katılımcılar arasında profesyonellerin yanı sıra, çok sayıda amatör gençle birlikte ampute gençlerin de olduğunu söyledi.

Gazze'nin saldırılara rağmen ayakta kalmayı başardığını dünyaya duyurmayı hedeflediklerini belirten Timraz, şu ifadeleri kullandı:

"Hedefimiz, 'Gazze Şeridi, spor, sosyal ve ekonomi olmak üzere tüm alanlarda hala hayatta kalmayı sürdürüyor' mesajını iletmek."

İsrail'in 10 Mayıs'ta başlattığı 11 gün süren Gazze saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere en az 254 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Moussa