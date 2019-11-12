Gazze'de İsrail saldırısı nedeniyle BM okulu ağır hasar gördü
İsrail'in gece saatlerinde Gazze'ye düzenlediği saldırıda Birleşmiş Milletler (BM) okulu ağır hasar gördü.
12.11.2019 12:06 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:06
İsrail'in gece saatlerinde Gazze'ye düzenlediği saldırıda Birleşmiş Milletler (BM) okulu ağır hasar gördü.
İsrail gece saatlerinde Gazze'nin doğusundaki Shujaiya Mahallesi'nde bir evi vurdu. Saldırı sonucu evin enkazı BM'ye ait bir okulun üzerine çöktü. Gazze'deki BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) bağlı okul büyük hasar gördü.
(İHA)
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Gazze'de İsrail saldırısı nedeniyle BM okulu ağır hasar gördü