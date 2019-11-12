Gazze'de İsrail saldırısı nedeniyle BM okulu ağır hasar gördü
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Gazze'de İsrail saldırısı nedeniyle BM okulu ağır hasar gördü

İsrail'in gece saatlerinde Gazze'ye düzenlediği saldırıda Birleşmiş Milletler (BM) okulu ağır hasar gördü.

12.11.2019 11:21 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:25
Gazze'de İsrail saldırısı nedeniyle BM okulu ağır hasar gördü

'in gece saatlerinde 'ye düzenlediği saldırıda (BM) okulu ağır hasar gördü.


İsrail gece saatlerinde Gazze'nin doğusundaki Shujaiya Mahallesi'nde bir evi vurdu. Saldırı sonucu evin enkazı BM'ye ait bir okulun üzerine çöktü. Gazze'deki BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) bağlı okul büyük hasar gördü. - GAZZE

Kaynak: İHA
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