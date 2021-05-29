Gazze'de İsrail saldırılarından sanat da "nasibini aldı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gazze'de İsrail saldırılarından sanat da "nasibini aldı"

Gazze'de İsrail saldırılarından sanat da 'nasibini aldı'
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Gazze Şeridi'nde sanatçı İsa Hatib, sahibi olduğu Tiyatro ve Televizyon Sanatları Merkezi'nin 11 gün süren İsrail saldırılarında yaşadığı tahribat karşısında "sanatın dahi İsrail saldırılarından kurtulamadığını" söyledi.

Gazze Şeridi'nde sanatçı İsa Hatib, sahibi olduğu Tiyatro ve Televizyon Sanatları Merkezi'nin 11 gün süren İsrail saldırılarında yaşadığı tahribat karşısında "sanatın dahi İsrail saldırılarından kurtulamadığını" söyledi.

Sanat merkezinde bombardımandan geriye kalan birkaç parça kuklayı göstererek AA muhabirine konuşan Hatib, "işgal kuvvetleri (İsrail) Gazze'de her şeyi ihlal etti. Kültür, sanat ve basın ofislerini dahi bombalayıp yıktı." ifadelerini kullandı.

"Sanat dahi İsrail saldırısından kurtulamadı" diyerek üzüntüsünü aktaran Hatib, İsrail'in saldırıda sınır tanımadığına işaret etti.

İsrail sanatın değil, yıkım ve çocuk öldürmenin dilinden anlıyor

"İşgal güçleri sanatın dilinden anlamıyor, yıkım, tahrip ve çocukları öldürmenin dilinden anlıyor" diyen Hatib, beraberinde çalışan 30 gencin hayallerinin de İsrail saldırısıyla yok olduğunu, sanat merkezinin yıkılmasıyla sanatçı gençlerin işsiz kaldığını aktardı.

Hatib, sanat merkezinde tiyatro, çocuklar için kukla oyunları sahnelendiğini ayrıca televizyonlara dizi ve eğlence programları çekildiğini belirterek, Gazze Şeridi'ndeki insanların yeniden gülümsemesi için elinden gelen bütün gayreti göstereceğini kaydetti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Hamas: İsrail'in ihlallerini soruşturmak üzere uluslararası komisyon kurulması doğru bir adım
Hamas: İsrail'in ihlallerini soruşturmak üzere uluslararası komisyon kurulması doğru bir adım
İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulacak
İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Adnan Menderes Hasan Polatkan Mustafa Şentop
Magazin Prens Harry Ebru Gündeş Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Şenol Güneş Ergin Ataman Meltem Hocaoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gazze'de İsrail saldırılarından sanat da "nasibini aldı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 21:37:59. #1.14#

title