Gazze'de İsrail saldırılarında zarar gören kanalizasyon tesislerindeki kirli su denize aktı
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Gazze'de İsrail saldırılarında zarar gören kanalizasyon tesislerindeki kirli su denize aktı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Haberler | Güncel

- Gazze'de İsrail saldırılarında zarar gören kanalizasyon tesislerindeki kirli su denize aktı Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında hedef alınan kanalizasyon tesislerinin zarar görmesi nedeniyle kirli su denize aktı.

- Gazze'de İsrail saldırılarında zarar gören kanalizasyon tesislerindeki kirli su denize aktı

GAZZE - Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında hedef alınan kanalizasyon tesislerinin zarar görmesi nedeniyle kirli su denize aktı.

Gazze Şeridi'ne yönelik 11 gün süren İsrail saldırıları, 21 Mayıs'ta İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından sona ermişti. Gazze Şeridi'nde halk normal hayatına dönmeye çalışırken, Gazze Belediyesi ise saldırıların verdiği zararı incelemeye devam ediyor. Saldırılarda elektrik ve su tesisleri zarar görürken, kanalizasyon tesisleri ise kirli suyu denize sızdırmaya başladı. Bölge sakinleri durumdan şikayetçi olurken, Gazze Belediyesi halkın kentteki plajlarda yüzmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Gazze sakinlerinden Abdul Rahman Juha yaptığı açıklamada, "Son dönemde yaşanan İsrail saldırıları ile yollar ve altyapı hedef alındı. Kanalizasyon suyundan kurtulmanın tek yolu denize akıtmaktır. Denizdeki kirlilik seviyesi arttı. Yaz mevsimine giriyoruz, siviller sıcak havadan kurtulmak için denize geliyor. Bu durum altyapıyı yeniden inşa edene kadar devam edecek" dedi.

Gazze'de cankurtaran olarak görev yapan Muhammed Ebu Sbitan ise, "İsrail saldırılarında kentin bütün altyapısı çöktü. Elektrikte de kesintiler yaşanırken plajlarda da problem çıktı. Kanalizasyon suyu denize aktı. Turistlerin en çok geldiği bu bölgede deniz duyu pis oldu. Artık buraya hiç kimse gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Gazze'de İsrail saldırılarında zarar gören kanalizasyon tesislerindeki kirli su denize aktı
Gazze'de İsrail saldırılarında zarar gören kanalizasyon tesislerindeki kirli su denize aktı
Gazze'de İsrail saldırılarında zarar gören kanalizasyon tesislerindeki kirli su denize aktı
Gazze'de İsrail saldırılarında zarar gören kanalizasyon tesislerindeki kirli su denize aktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah

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Gazze'de İsrail saldırılarında zarar gören kanalizasyon tesislerindeki kirli su denize aktı - Haberler
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