Gazze'de İsrail saldırılarında oluşan çukurlar toprak kayması riski oluşturuyor (1)

Gazze Şeridi Belediyeler Birliği Başkanı Yahya es-Serrac, İsrail'in son saldırılarında hedef aldığı altyapının yeniden inşasındaki gecikme nedeniyle kışın yaşanabilecek toprak kaymaları konusunda uyarıda bulundu.

Aynı zamanda Gazze Belediye Başkanı da olan Serrac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in altyapıyı hedef alması sonucu şehirde 5 ila 10 metre derinliğinde çukurlar oluştuğunu ve henüz bu bölgelerin onarılamadığını söyledi.