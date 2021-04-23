İsrail saldırılarına maruz kalan Kudüs sakinlerine ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterileri düzenlendi
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İsrail saldırılarına maruz kalan Kudüs sakinlerine ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterileri düzenlendi

İsrail saldırılarına maruz kalan Kudüs sakinlerine ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterileri düzenlendi
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen gösterilerde, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya destek mesajları verildi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen gösterilerde, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya destek mesajları verildi.

Hamas'ın çağrısı üzerine Gazze'de toplanan göstericiler, İsrail'in Aksa'ya yönelik ihlallerini ve Kudüs'teki Filistinlilere saldırılarını protesto etti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Mahmud ez-Zehar, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik düşmanca politikalarına son vermesi için Müslüman ülkelere harekete geçme çağrısında bulundu.

Benzer bir gösteri de Gazze'nin Refah bölgesinde düzenlendi. Gösteriye katılan Hamaslı yetkili Hüseyin Ebu İyade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kudüs'e vurulan prangalar ancak direnişle paramparça olacak." dedi.

Kudüs sakinlerinin yalnız bırakılmasının "hainlik" olacağını belirten Ebu İyade, "Herkes tüm gücüyle Kudüs direnişçilerini desteklemelidir." diye konuştu.

İsrail polisinin, dün, işgal altındaki Doğu Kudüs'te teravih namazı sonrası Filistinlilere ses bombaları ve TOMA'larla müdahalesinde 105 kişi yaralanmıştı.

İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, ramazanın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanıyor, İsrail polisi de onlara müdahale ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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