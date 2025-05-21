Gazze'de İsrail Saldırıları Sonucu Kadın ve Çocuklar Mağdur Oldu

Gazze'de İsrail Saldırıları Sonucu Kadın ve Çocuklar Mağdur Oldu
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BM Kadın Birimi'nin verilerine göre, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana 28.000'den fazla kadın ve kız çocuğu hayatını kaybetti. Cibaliye Mülteci Kampı'nda görülen yerinden edilmiş çocuklar, yaşadıkları zor koşulları yansıtıyor.

GAZZE, 21 Mayıs (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda geçici bir barınakta görülen yerinden edilmiş Filistinli çocuklar, 20 Mayıs 2025.

BM Kadın Birimi'nin verilerine göre, Gazze'de İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana 28.000'den fazla kadın ve kız çocuğu hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Mahmoud Zaki/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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