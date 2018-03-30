Gazze'de İsrail Müdahalesi: Ölü ve Yaralılar Var
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Filistin topraklarını işgalini protesto için düzenlenen '30 Mart Toprak Günü' anmalarında Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 12'ye yükseldiğini açıkladı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Filistin topraklarını işgalini protesto için düzenlenen '30 Mart Toprak Günü' anmalarında Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 12'ye yükseldiğini açıkladı.
Kaynak: Euronews.com