Gazze'de İsrail Müdahalesi: Ölü ve Yaralılar Var

Gazze'de İsrail Müdahalesi: Ölü ve Yaralılar Var

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Filistin topraklarını işgalini protesto için düzenlenen '30 Mart Toprak Günü' anmalarında Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 12'ye yükseldiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Filistin topraklarını işgalini protesto için düzenlenen '30 Mart Toprak Günü' anmalarında Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 12'ye yükseldiğini açıkladı.

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et