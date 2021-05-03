Gazze'de İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik ihlalleri protesto edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Gazze'de İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik ihlalleri protesto edildi

Gazze'de İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik ihlalleri protesto edildi
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gazeteciler, İsrail'in medya mensuplarına yönelik ihlalleri nedeniyle sorumlu tutulması çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gazeteciler, İsrail'in medya mensuplarına yönelik ihlalleri nedeniyle sorumlu tutulması çağrısında bulundu.

Uluslararası Özgür Basın Günü dolayısıyla eylem yapan gazeteciler, İsrail ihlallerine maruz kalan meslektaşlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade ettikleri dövizler taşıdı.

Gösteriye katılan Gazeteciler Sendikası Başkan Yardımcısı Tahsin el-Ustul, İsrail'in gazetecilere yönelik ihlallerini kabul etmediklerini dile getirmek için eylem yaptıklarını söyledi.

İsrail hapishanelerinde 16 Filistinli tutuklu gazeteci bulunduğunu aktaran Ustul, "Birleşmiş Milletler'e İsrail eliyle ihlallere maruz kalan gazeteciler olduğunu söylemek istiyoruz." dedi.

Filistin Esirler Cemiyeti de 2 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail cezaevlerinde aralarında "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek üzere 12 gündür açlık grevinde olan Alaa Rimavi'nin de bulunduğu 16 gazetecinin mahkum olduğunu duyurmuş, İsrail'in idari tutukluluk uygulamasıyla gazetecileri hedef aldığına dikkati çekmişti.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

ABD'li teknoloji devi Intel, İsrail'de 600 milyon dolarlık ArGe merkezi kuracak
ABD'li teknoloji devi Intel, İsrail'de 600 milyon dolarlık ArGe merkezi kuracak
Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medyada yer alan ölüm raporuna ilişkin açıklama: Hasta covid ölüsü olarak kayıtlıdır
Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medyada yer alan ölüm raporuna ilişkin açıklama: Hasta covid ölüsü olarak kayıtlıdır
Bu kadarına da pes! Fenomen olmak uğruna 14 yaşındaki kızları öldüresiye dövdüler
Bu kadarına da pes! Fenomen olmak uğruna 14 yaşındaki kızları öldüresiye dövdüler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Haydar Akar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Diego Burak Yılmaz Ünal Karaman Fırat Aydınus Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gazze'de İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik ihlalleri protesto edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 16:30:28. #1.16#

title