Gazze'de İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik ihlalleri protesto edildi

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gazeteciler, İsrail'in medya mensuplarına yönelik ihlalleri nedeniyle sorumlu tutulması çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gazeteciler, İsrail'in medya mensuplarına yönelik ihlalleri nedeniyle sorumlu tutulması çağrısında bulundu.

Uluslararası Özgür Basın Günü dolayısıyla eylem yapan gazeteciler, İsrail ihlallerine maruz kalan meslektaşlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade ettikleri dövizler taşıdı.

Gösteriye katılan Gazeteciler Sendikası Başkan Yardımcısı Tahsin el-Ustul, İsrail'in gazetecilere yönelik ihlallerini kabul etmediklerini dile getirmek için eylem yaptıklarını söyledi.

İsrail hapishanelerinde 16 Filistinli tutuklu gazeteci bulunduğunu aktaran Ustul, "Birleşmiş Milletler'e İsrail eliyle ihlallere maruz kalan gazeteciler olduğunu söylemek istiyoruz." dedi.

Filistin Esirler Cemiyeti de 2 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail cezaevlerinde aralarında "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek üzere 12 gündür açlık grevinde olan Alaa Rimavi'nin de bulunduğu 16 gazetecinin mahkum olduğunu duyurmuş, İsrail'in idari tutukluluk uygulamasıyla gazetecileri hedef aldığına dikkati çekmişti.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer