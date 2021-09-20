İsrail hapishanesinden kaçtıktan sonra yakalanan Filistinlilerle dayanışma gösterisi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, İsrail'in yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden firar ettikten sonra yakalanan 6 Filistinli ile dayanışma gösterisi düzenlendi.

İslami Cihad Hareketinin çağrısı üzerine Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) önünde düzenlenen gösteride, söz konusu 6 Filistinlinin fotoğrafları taşındı.

Eylemde bir konuşma yapan İslami Cihad Hareketi yöneticisi Hıdır Habib, "Dünyanın takındığı bu sessiz tavır, düşmanı (İsrail'i) esirlere ve Filistin halkına yönelik ihlallerini artırması konusunda teşvik ediyor." dedi.

Filistinli tutukluların, hapishanelerde son derece zor şartlar altında bulunduklarını ve tıbbi ihmal, ziyaret yasağı, hücre hapsi gibi uygulamalara tabi tutulduklarını aktaran Habib, Filistin halkı ve İslami Cihad Hareketinin tutukluların arkasında olduğunu ifade etti.

Firar ettikten sonra yakalanan Filistinli 6 tutuklunun hayatından İsrail'in sorumlu olduğunu vurgulayan Habib, uluslararası insan hakları kuruluşlarına da konuyla alakalı sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulundu.

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.

?Hapisten kaçan Fetih Hareketinin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile Filistin İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Mahmud Abdullah Arıda 10-11 Eylül tarihlerinde İsrail güçlerince yakalanmıştı.

Diğer iki Filistinli tutuklu Eyhem Fuad Kemamci ile Munadil Yakub Nufeyat'ın da 19 Eylül'de İsrail güçlerince yakalanmasıyla firari tutuklu kalmamıştı.

Filistin Esir Cemiyetinin verilerine göre, 6 Eylül 2021 itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunlardan yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.