İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklular için cuma namazı sonrası dua - Haberler
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İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklular için cuma namazı sonrası dua

AA / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için cuma namazının ardından dualar edildi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için cuma namazının ardından dualar edildi.

Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) önünde toplanan Filistinliler, ICRC binası önünde cuma namazı kılarak, tutuklular için niyazda bulundu.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil el-Hayye, verdiği hutbede, Hamas'ın "tüm gücüyle esirleri kurtarmaya çalıştığını" açıkladı.

Hayye, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin özgürlüğüne kavuşması konusunda, "Bunun için her türlü çabayı gösteriyoruz. Bu, uzun zamandır boynumuzun borcu." dedi.

İsrail'in Gilboa Hapishanesi'nden 6 Filistinlinin firar etmesine ilişkin Hayye,"Bu olay, yerleşimciler ve işgalcilerin yanında yer alan herkesin yüzüne bir tokat gibi çarptı." ifadelerini kullandı.

Hayye, firar ettikten sonra İsrail tarafından yakalanan Filistinlilerin bir sonraki takas anlaşmasına dahil olacağı bilgisini verirken, "Bu sadece bir duyuru değil. Direnişimizin ve hareketimizin aldığı bir karardır. Sözümüzü tutacağız." değerlendirmesinde bulundu.

2014'ten beri 2'si asker 4 İsrail vatandaşını elinde bulunduran Hamas, bu kişilerin serbest bırakılması için takas anlaşması yapmak istiyor.

Firar eden 6 tutukludan 4'ü yakalandı

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyindeki yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak firar etmişti.

İsrail güçleri, hapisten kaçan Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Eyhem Fuad Mahmud Abdullah el-Arıda'yı daha sonra yakalamıştı.

Hapisten firar eden diğer iki Filistinli tutuklu Eyhem Fuad Kemamci ve Munadil Yakub Nufeyat ise henüz bulunamadı.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere, yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklular için cuma namazı sonrası dua

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklular için cuma namazı sonrası dua

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklular için cuma namazı sonrası dua

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklular için cuma namazı sonrası dua

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklular için cuma namazı sonrası dua

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklular için cuma namazı sonrası dua

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklular için cuma namazı sonrası dua

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklular için cuma namazı sonrası dua

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklular için cuma namazı sonrası dua
AA / Çağrı Koşak - Son Dakika Haberleri
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Haber: İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklular için cuma namazı sonrası dua - Haberler
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