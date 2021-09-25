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İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlara destek gösterisi

AA / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek ve kötü muamelenin son bulması için gösteri düzenlendi.

Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek ve kötü muamelenin son bulması için gösteri düzenlendi.

İslami Cihad Hareketine bağlı Esirler ve Şehitler İçin Kudüs'ün Sesi kurumu tarafından düzenlenen gösteriye katılanlar, İsrail'in Gilboa hapishanesinden kaçan Filistinlilerin fotoğraflarını taşıdı.

Esirler ve Şehitler İçin Kudüs'ün Sesi Sözcüsü Muhammed eş-Şikaki, "Özgürlükleri ellerinden alınan ve tutuklanan altı mahkum, kendilerine yönelik baskıcı adımları reddettikleri için siyonist hapishane idaresi tarafından tacize uğruyor." dedi.

Şikaki, mahkumların yakalanmalarından itibaren hapishane yönetiminin tüm İslami Cihad mensubu mahkumlara yönelik acımasız bir ihlal kampanyası başlattığını vurguladı.

İslami Cihad mensubu mahkumların farklı koğuşlara dağıtıldığını ve birçoğunun hücrelere alındığını ifade eden Şikaki, İsrail'in bu kişilere ziyaret yasağının yanı sıra mali cezalar da dayattığını aktardı.

Firari tutukluların hepsi yakalanmıştı

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.

?Hapisten kaçan Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile Filistin İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Mahmud Abdullah Arıda 10-11 Eylül tarihlerinde İsrail güçlerince yakalanmıştı.

Eyhem Fuad Kemamci ile Munadil Yakub Nufeyat'ın da 19 Eylül'de İsrail güçlerince yakalanmasıyla firari tutuklu kalmamıştı.

Filistin Esir Cemiyetinin verilerine göre, 6 Eylül 2021 itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunlardan yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlara destek gösterisi

İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlara destek gösterisi

İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlara destek gösterisi

İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlara destek gösterisi

İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlara destek gösterisi

İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlara destek gösterisi
AA / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Son Dakika Haberleri
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