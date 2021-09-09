Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerle dayanışma gösterisi düzenlendi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde onlarca kişi, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli esirlerle dayanışma gösterisi yaptı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde onlarca kişi, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli esirlerle dayanışma gösterisi yaptı.

Gazze'deki farklı grupları içinde barındıran Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesi'nin çağrısıyla onlarca Filistinli, kentteki Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) önünde toplandı.

Göstericiler, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını ve Filistinli tutuklulara yönelik hak ihlallerini kınayan pankartlar taşıyarak, insan hakları ve uluslararası kurumların serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapmaya ve acilen müdahale etmeye çağıran sloganlar attı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Siyasi Ofisi Üyesi Cemil Muzhir, gösteride yaptığı konuşmada, "Düşmanın hücrelerinde özgürlük için savaşan tutsaklarla olan gururumuzu yineliyoruz, hiçbir güç iradenizi yenemez." dedi.

"İşgalci ve liderlerinin, Filistinli tutsaklara karşı işledikleri suçlardan dolayı uluslararası ceza mahkemelerinde yargılanması" çağrısında bulunan Muzhir, Arap ve Filistin halklarını İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin mücadelesine destek için meydanlara inmeye çağırdı.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar