Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerle dayanışma gösterisi düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerle dayanışma gösterisi düzenlendi

Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerle dayanışma gösterisi düzenlendi
Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde onlarca Filistinli, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli esirlerle dayanışma gösterisi yaptı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde onlarca Filistinli, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli esirlerle dayanışma gösterisi yaptı.

Hamas'ın yönettiği Esirler Bakanlığı önünde düzenlenen eyleme katılan göstericiler, "Boş bağırsak savaşı esirlerin silahı", "Esirlerimize zillet politikasına hayır", "Tıbbi ihmal esirlere karşı işlenen bir suçtur" şeklinde pankartlar taşıdı.

Bakanlığın Halkla İlişkiler Müdürü Sabir Ebu Kirş, gösteride yaptığı konuşmada, açlık grevindeki esirlerle dayanışma gösterilerinin tüm bölgelerde devam etmesini istediklerini, İsrail'in açlık grevi yapan esirlerin hayatlarından sorumlu olduğunu söyledi.

Ebu Kirş, uluslararası insan hakları örgütlerine, İsrail'e idari tutukluluk politikasına son vermesi için baskı yapmaları çağrısı yaptı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 180'i çocuk, 39'u kadın ve 365'i idari tutuklu olmak üzere 4 bin 650 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerle dayanışma gösterisi düzenlendi
Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerle dayanışma gösterisi düzenlendi
Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerle dayanışma gösterisi düzenlendi
Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerle dayanışma gösterisi düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ajda Pekkan Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Mahsun Kırmızıgül
Spor Diego Erol Bulut Salih Uçan Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerle dayanışma gösterisi düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 13:57:35. #1.16#

title