Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenlendi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "Filistin Esirler Günü" münasebetiyle düzenlenen gösteride İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma mesajları verildi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "Filistin Esirler Günü" münasebetiyle düzenlenen gösteride İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma mesajları verildi.

Gazzeliler, İslami Cihad Hareketi ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin (FHKC) organize ettiği eylem kapsamında İsrail kontrolündeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı önünde bir araya geldi.

Gösteriye katılanlar, "İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların serbest bırakılmasına" ilişkin taleplerin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

FHKC üyesi Avd es-Sultan, gösteride yaptığı konuşmada, "işgal güçleri karşısındaki mücadelenin ilk sınırını çizen Filistinli tutukluların anısına" toplandıklarını belirtti.

Filistinli tutukluların mücadeleye devam ettiğini ve bu süreçte başarılar kaydettiğini söyleyen Sultan, işgal güçleri karşısındaki mücadelede pek çok fedakarlıklarda bulunan Filistinli tutuklulara destek olunması gerektiğini dile getirdi.

Sultan ayrıca tutuklular maddesinin, siyasi meselelerden ve partiler arasındaki rekabetten uzak tutularak Filistin ulusal uzlaşısının öncelikli konusu haline getirilmesi çağrısında bulundu.

Kovid-19 salgını gölgesindeki zor yaşam

İslami Cihad Hareketine bağlı Muhce el-Kudüs Derneği Müdürü Yasir Mezher ise Filistinli tutukluların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının gölgesinde zor şartlar altında bulunduğuna işaret etti.

İsrail'in, salgını Filistinli tutuklular üzerinde baskı oluşturmak için kullandığına dikkati çeken Mezher, bu bahaneyle Filistinli tutukluların ailelerinin ve avukatlarının ziyaretten men edildiğini, aleyhlerinde birtakım yeni kararlar alındığını, süregelen tıbbi ihmalin devam ettiğini ve neredeyse her gün gözaltı operasyonları düzenlendiğini söyledi.

Mezher, Filistinli tutukluların, hücre hapsi, kıyafetsiz arama, kıyafet girişine izin vermeme, mali cezalar uygulanması ve ev hapsi gibi eziyet ve baskının en ağırlarına maruz kaldığını vurguladı.

Filistinli tutuklular meselesinin öncelikler listesinde yer alması gerektiğinin altını çizen Mezher, böylece Filistinli tutukluların seslerini dünyaya duyurulabileceğini ve İsrail'in işlediği ihlallerin ortaya çıkarılabileceğini belirtti.

Filistin'de özgürlüğüne kavuşan ilk mahkum olarak bilinen Mahmud Bekir Hicazi'nin İsrail tarafından serbest bırakıldığı gün olan 17 Nisan, 1974'ten bu yana her yıl "Filistin Esirler Günü" olarak kutlanıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 140'ı çocuk, 37'si kadın, 365'i idari tutuklu 4 bin 450 Filistinli bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha