Gazze'de İsrail askerlerinin şehit ettiği 3 gencin cesedine ulaşıldı

Gazze'de İsrail askerlerinin şehit ettiği 3 gencin cesedine ulaşıldı

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırı yakınlarında, İsrail askerleri tarafından şehit edilen 3 gencin cesetlerine ulaşıldı.

18.08.2019 09:32
Gazze'de İsrail askerlerinin şehit ettiği 3 gencin cesedine ulaşıldı

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırı yakınlarında, İsrail askerleri tarafından şehit edilen 3 gencin cesetlerine ulaşıldı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi sınırı yakınlarında İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinli Mahmud el-Vilayide (24), Muhammed Ebu Namus (27) ve Muhammed et-Teramisi'nin (26) cesetlerine ulaşıldığı belirtildi.
İsrail ordusu, dün gece Gazze Şeridi sınırında silahlı oldukları iddia edilen Filistinliler görüldüğünü ve söz konusu kişilere ateş açtıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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