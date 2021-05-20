Gazze'de İskan ve Bayındırlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bin 800 konutun tamamen zarar...

Gazze'de İskan ve Bayındırlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bin 800 konutun tamamen zarar gördüğü bildirildi.