Gazze'de işgalin acılarını anlatan modern sanat sergisi

Filistinli sanatçılar Gazze'de açtıkları modern sanat sergisinde, İsrail işgalinin "acı" halini anlatıyor.

Gazze şeridinin eş-Şaleyhat bölgesinde işgalin zorluklarını eserlerine yansıtan 64 Filistinli sanatçı, modern sanat sergisinde buluştu.

Sergide fotoğraftan heykele, resimden sahne sanatlarına birçok farklı sanat dalından örnekler bulunuyor.

Etkinlik, Kültür Merkezleri Birliği Görsel Sanatlar Bölümü'nün yanı sıra Şebabik Atölyesi ve Abdülmuhsin el-Kattan Vakfının desteğiyle düzenleniyor.

Sergi sorumlusu Baha Ebu Daya, AA muhabirine yaptığı açıklamada serginin yaklaşık bir buçuk yıldır süren bir projenin meyvesi olduğunu belirterek, amaçlarının İsrail işgalinin acı halinin anlatmak ve genç sanatçıları modern sanatla buluşturmak olduğunu söyledi.

Daya, 4 gün açık kalacak sergide 64 sanatçıya ait 160 eserin beğeniye sunulduğunu belirtti.

Kaynak: AA