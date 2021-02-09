İlk kez düzenlenen engel atlama binicilik şampiyonası başladı
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İlk kez düzenlenen engel atlama binicilik şampiyonası başladı

09.02.2021 21:57 | Son Güncelleme: 09.02.2021 22:09

Filistin Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen 2021 Engel Atlama Birinci Bölge Şampiyonası Gazze'de başladı.

Filistin Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen 2021 Engel Atlama Birinci Bölge Şampiyonası Gazze'de başladı.

Gazze'nin batısındaki Dostlar Kulübü sahasında düzenlenen "Kardeşlik Kupası" isimli yerel şampiyonaya 120 binici katıldı.

Filistin Binicilik Federasyonu Genel Sekreteri Yardımcısı Kemal el-Batravi, Gazze Şeridi düzeyinde 120 binicinin katılımıyla bugün başlayan engel atlama yarışmasının 3 gün devam edeceğini kaydetti.

Batravi, yarışın; ilk gün 100 ile 120, ikinci gün 90 ile 110, üçünü gün ise 60, 70 ve 80 santimetre kategorilerinde gerçekleşeceğini aktardı.

Binicilik sporunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde birçok engelle karşılaştığını belirten Batravi, "Biniciler ve eğitmenler, Gazze Şeridi'nin dışındaki şampiyonalara katılamıyor. At ya da onlara özel ilaçları almak işgalci İsrail nedeniyle zor oluyor." dedi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

İlk kez düzenlenen engel atlama binicilik şampiyonası başladı
İlk kez düzenlenen engel atlama binicilik şampiyonası başladı
İlk kez düzenlenen engel atlama binicilik şampiyonası başladı
İlk kez düzenlenen engel atlama binicilik şampiyonası başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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