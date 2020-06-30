Gazze'de ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği uyarısı Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ablukası altındaki kentte, ilaç ve bazı sağlık malzemelerinde yaşanan sıkıntıdan dolayı hastaların zor durumda olduğunu duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ablukası altındaki kentte, ilaç ve bazı sağlık malzemelerinde yaşanan sıkıntıdan dolayı hastaların zor durumda olduğunu duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na bağlı Hastane Eczaneleri Dairesi Müdürü Ala Hillis, yaptığı yazılı açıklamada, kentte kanser, anne ve çocuk sağlığı, böbrek, Akdeniz anemisi, göz, kalp ile ilgili ilaçlar ve kateter gibi tıbbi malzemelerin eksik olduğunu bildirdi.

Söz konusu ilaç eksikliğinden dolayı hastaların büyük acılar çektiğini aktaran Hillis, ilgili makamlara eksiklerin tamamlanması için çağrı yaptı.

Sağlık Bakanlığı'na göre Gazze'deki hastanelerde ilaçlarda yüzde 44, tıbbi malzemelerde ise yüzde 30 oranında eksiklik yaşanıyor.

Yaklaşık 13 yıldır süren İsrail ablukası ve Filistin'deki bölünmüşlük, sağlık sektöründeki sıkıntıların ana sebepleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA