Gazze'de her üç Kovid-19 testinden biri pozitif çıkıyor - Haberler
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Gazze'de her üç Kovid-19 testinden biri pozitif çıkıyor

AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
Gazze'de her üç Kovid-19 testinden biri pozitif çıkıyor

İsrail ablukası nedeniyle uzun yıllardır sağlık sektörü zorda olan Gazze Şeridi'nde son günlerde yapılan her 3 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden birinin pozitif çıkması dikkati çekiyor.

İsrail ablukası nedeniyle uzun yıllardır sağlık sektörü zorda olan Gazze Şeridi'nde son günlerde yapılan her 3 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden birinin pozitif çıkması dikkati çekiyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze'de 2 bin 103 kişinin testinin pozitif çıktığı, 16 hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Vakalardan 1300'ünün Gazze'de, 803'ünün de Batı Şeria'da tespit edildiği aktarıldı.

Böylece yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 203'e yükseldiği, toplam vaka sayısının da 416 bin 351'e ulaştığı kaydedildi.

Aktif vaka sayısının 30 bini aştığı Filistin'de 79 hastanın durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Gazze'de korkutan artış

Delta varyantının etkisiyle Kovid-19 salgınının Gazze'de hızla yayıldığı belirtiliyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail ablukası nedeniyle kısıtlı imkanlara sahip Gazze'de son 24 saatte 3 bin 695 Kovid-19 testi yapıldı.

Yapılan testlerden 1300'ünün pozitif çıkması bölgedeki salgının boyutunu gözler önüne seriyor.

Yaklaşık 2,2 milyon nüfusa sahip Gazze'de 1290 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı da 156 bini aştı.

AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri
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