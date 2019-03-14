Gazze'de Hamas'a Bağlı Bir Gazetenin Basımı Durduruldu

Gazze'de Hamas'a bağlı "Er-Risale" Medya Kurumu, yaşanılan ekonomik sıkıntılar nedeniyle Risale gazetesinin basımını durdurma kararı aldı.

Kurumun Genel Müdürü Rami Haris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haftada iki gün (pazartesi-perşembe) çıkan Risale Gazetesi'nin, bugün son sayısının basıldığını söyledi.

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle Gazze'deki diğer kurumlar gibi Er-Risale Medya Kurumu'nun da mali sıkıntı içinde olduğunu ve basım maliyetini karşılayamadığını belirten Haris, kurumun yayın hayatını dijital ortamda devam ettireceğini ifade etti.

Haris, 22 yıldır basılan gazetenin bugünkü son sayısına "Gazeteler kurudu" manşeti atıldığını kaydetti.

Kurum bünyesinde, basımının durdurulmasına karar verilen gazetenin yanı sıra internet üzerinden yayın yapan bir radyo, internet sitesi, eğitim merkezi ve Cefra isimli bir kısa film kanalı bulunuyor.

El-Kudüs televizyonu ile Gazze'deki Filistin Enformasyon Merkezi'nin de 10 Şubat'ta mali sıkıntılar nedeniyle kapatıldığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA