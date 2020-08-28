Gazze'de günde sadece 4 saat elektrik veriliyor Gazze'de elektrik santralindeki yakıt sıkıntısı nedeni ile günde sadece 4 saat elektrik verilebiliyor.

Gazze'de elektrik santralindeki yakıt sıkıntısı nedeni ile günde sadece 4 saat elektrik verilebiliyor.

Gazze'de korona virüs vakalarının artmasının ardından elektrik sıkıntısı baş gösterdi. İsrail'in geçtiğimiz günlerde Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı yakıt girişine kapatması nedeni ile şehirde bulunan elektrik santrali durma noktasına geldi. Gazze'de 20 saatlik elektrik kesintileri yaşanırken, günde sadece 4 saat elektrik verilebiliyor.

Gazze Elektrik Dağıtım Şirketinin Halkla İlişkiler ve Medya Direktörü Muhammed Thabet yaptığı açıklamada, Gazze'de elektrik arzının yetersizliği nedeniyle ciddi bir krizin yaşandığını aktardı. Thabet, yakıt sıkıntısı nedeni ile halihazırda yürürlükte olan programın değişmediğini ve şirketin 4 saatlik elektrik beslemesine göre çalıştığını ifade etti. Medya Direktörü, elektriği hayati ihtiyaç olan tesislere tedarik etmek için çalıştıklarını belirtirken, bu tesislerin hastaneler, su kuyuları ve tık su pompaları olduğunu ifade etti. Thabet, "Gazze'de durum çok zor. Ekiplerimiz büyük baskı altında" dedi. - GAZZE

Kaynak: İHA