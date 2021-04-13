- Gazze'de gençlerin Ramazan sevinci
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- Gazze'de gençlerin Ramazan sevinci

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Gazze'de gençlerin Ramazan sevinci İşgali altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli gençler Ramazan ayının gelişini havai fişekler ile kutladı.

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- Gazze'de gençlerin Ramazan sevinci

GAZZE - İşgali altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli gençler Ramazan ayının gelişini havai fişekler ile kutladı.

Dünya genelinde etkili olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele devam ederken Filistin'de Ramazan ayı bu yıl da korona virüs gölgesinde geçiyor. İşgali altındaki Gazze Şeridi'ndeki Gazze şehir merkezinde gençler, evlerinin önünde toplanarak Ramazan ayının gelişini havai fişeklerle kutladı. Filistinli gençler, Ramazan'ın gelişini neşeyle karşıladı.

- Gazze'de gençlerin Ramazan sevinci
- Gazze'de gençlerin Ramazan sevinci
- Gazze'de gençlerin Ramazan sevinci
- Gazze'de gençlerin Ramazan sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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