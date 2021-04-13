- Gazze'de gençlerin Ramazan sevinci İşgali altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli gençler Ramazan ayının gelişini havai fişekler ile kutladı.
Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler
- Gazze'de gençlerin Ramazan sevinci
GAZZE - İşgali altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli gençler Ramazan ayının gelişini havai fişekler ile kutladı.
Dünya genelinde etkili olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele devam ederken Filistin'de Ramazan ayı bu yıl da korona virüs gölgesinde geçiyor. İşgali altındaki Gazze Şeridi'ndeki Gazze şehir merkezinde gençler, evlerinin önünde toplanarak Ramazan ayının gelişini havai fişeklerle kutladı. Filistinli gençler, Ramazan'ın gelişini neşeyle karşıladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı