Gazze'de Filistinli siyasetçiler BAE'yi protesto etti
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Gazze'de Filistinli siyasetçiler BAE'yi protesto etti

Gazze'de bir araya gelen Filistinli siyasetçiler, İsrail'le normalleşme kararı alan Birleşik Arap Emirlikleri'ni protesto etti.

Gazze'de Filistinli siyasetçiler BAE'yi protesto etti
16.08.2020 16:04 | Son Güncelleme: 16.08.2020 16:36

Gazze'de bir araya gelen Filistinli siyasetçiler, İsrail'le normalleşme kararı alan Birleşik Arap Emirlikleri'ni protesto etti.

Filistin'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi kararına Filistinli siyasetçiler ve vatandaşlar tepki göstermeye devam ediyor. Gazze'de bir araya gelen Filistinli siyasetçiler BAE'yi protesto ederek "İsrail ile normalleşme bir suç", "Normalleştirmeye hayır" yazılı pankartlar açtı.

Filistin Yasama Konseyi Temsilcisi Yunus Al Astal ise, "Bu kararla BAE, İsrail ile ilişkilerini gösterdi. BAE'nin bu karardan bir fayda sağlayacağını düşünmüyorum ancak BAE attığı adımla İsrail'e katkı sağlayacak" dedi.

Filistin Yasama Konseyi üyesi ve Filistinli Alimler Derneği Başkanı Salem Salama da, "Uluslararası topluma aktarmak istediğimiz mesaj şu: Filistin devlet olarak sadece bizim için önemli değil bütün Müslümanlar için önemli" ifadelerini kullandı.

BAE'nin kararını değiştirmesi gerektiğini belirten Salama, "Umarım diğer uluslararası aktörler BAE'nin kararını değiştirmekte bir etki sağlayabilir. BAE tarafından alınan karar bütün Arap ülkelerinin isteğine karşıt bir karar" şeklinde konuştu. - GAZZE

Kaynak: İHA

Manşet

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