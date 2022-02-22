Gazze'de "Filistin'in Kurtuluşu için Demokratik Cephe"nin 53. yıl dönümü kutlandı

Filistin'in Kurtuluşu için Demokratik Cephe (FKDC), kuruluşunun 53. yıl dönümünü Gazze Şeridi'nde düzenlediği bir yürüyüşle kutladı.

Gazze kentinde FKDC destekçilerinin katılımıyla düzenlenen yürüyüşte, " Filistin'in Kurtuluşu için Demokratik Cephe, bölünmeyi bitirme ve ulusal birliği geri getirmek için vardır" ve "FKDC 53 yaşında" yazılı pankartlar taşındı.

Kutlamalar sırasında FKDC'nin silahlı kanadı Filistin Ulusal Direniş Tugayları (PNRB) da askeri geçit töreni gerçekleştirdi.

FKDC Merkez Komite Üyesi Salih Nasır, yaptığı konuşmada, Filistinli gruplar arasındaki bölünmeleri bitirme çağrısında bulundu.

İç bölünmelerle Filistin davasının kan kaybettiğine ve bundan yararlanan düşmanın da güçlendiğine işaret eden Nasır, Filistinli tüm grupları ulusal çıkarları öne çıkarmaya davet etti.

Nasır, herkesin katılacağı demokratik seçimleri temel alan bir ulusal birliğin oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

FKDC, Filistin Kurtuluş Örgütünün bir fraksiyonu olarak 1969'da kurulmuştu.