Gazze'de engelliler masa tenisi turnuvası düzenlendi

Abluka altındaki Gazze Şeridi, bedensel engellilere yönelik masa tenisi turnuvasına ev sahipliği yaptı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi, bedensel engellilere yönelik masa tenisi turnuvasına ev sahipliği yaptı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile Filistin Paralimpik Komitesinin iş birliği halinde gerçekleştirdiği turnuva, katılımcılar arasında yoğun rekabete sahne oldu.

Filistin Paralimpik Komitesi Üyesi Mahir el-Bevvab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünkü turnuvanın ileride düzenlenmesi planlanan genel lig için hazırlık niteliğinde olduğunu söyledi.

Bevvab, genel ligin bedensel engelli oyuncular için her yıl düzenleneceğini aktardı.

Turnuvaya 50 ila 60 oyuncunun katıldığı bilgisini paylaşan Bevvab, Filistin engelliler masa tenisi takımının pek çok başarıya imza attığını; iki yıl önce Suudi Arabistan'da katıldığı turnuvada çok sayıda madalya kazandığını söyledi.

Hükümete bağlı Filistin Merkez İstatistik Bürosunun 2019 verilerine göre, Filistin'de yaşayan 93 bin civarındaki engelli, toplam nüfusun yüzde 2,1'ini oluşturuyor. Yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde ise 48 bin engelli bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy