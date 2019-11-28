Gazze'de Engel Atlama Şampiyonası
Filistin Binicilik Federasyonu tarafından Gazze kentinde 6'ıncı engel atlama şampiyonası düzenlendi.
28.11.2019 23:57 | Son Güncelleme: 29.11.2019 00:02
Filistin Binicilik Federasyonu tarafından Gazze kentinde 6'ıncı engel atlama şampiyonası düzenlendi. Farklı yaş kategorilerinden 160 yarışmacı, kupanın sahibi olabilmek için maharetlerini sergiledi. Federasyonun Genel Sekreteri Sami Ziyara Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Gazze'de Engel Atlama Şampiyonası