Gazze'de Engel Atlama Şampiyonası
Haberler » Güncel » Gazze'de Engel Atlama Şampiyonası - Haber

Gazze'de Engel Atlama Şampiyonası

Filistin Binicilik Federasyonu tarafından Gazze kentinde 6'ıncı engel atlama şampiyonası düzenlendi.

28.11.2019 23:57 | Son Güncelleme: 29.11.2019 00:02
Gazze'de Engel Atlama Şampiyonası

Binicilik Federasyonu tarafından kentinde 6'ıncı engel atlama şampiyonası düzenlendi. Farklı yaş kategorilerinden 160 yarışmacı, kupanın sahibi olabilmek için maharetlerini sergiledi. Federasyonun Genel Sekreteri Sami Ziyara Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Gazze'de Engel Atlama Şampiyonası
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et