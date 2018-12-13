Gazze'de Engel Atlama Şampiyonası

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Binicilik Federasyonu, 41 binicinin katılımıyla Gazze genelinde engel atlama şampiyonası düzenledi.

Federasyonda şampiyonaları organize eden komitenin başkanı Abdulaziz Ebu Şeria, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 41 binicinin katıldığı bugünkü yarışmanın, 2018 yılı son şampiyonası olduğunu söyledi.

Ebu Şeria, yıl içindeki şampiyonaları kazanan 12 binicinin, gelecek ay Batı Şeria'da düzenlenmesi planlanan Süper Kupa Engel Atlama Yarışları'na katılacağını belirtti.