Gazze'de endişe verici boyuta ulaşan Kovid-19 salgını sağlık sistemini zorluyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vakalarda artışın devam etmesi halinde bölgedeki hastanelerde boş yatak sıkıntısı yaşanabileceğini ve yoğun bakım ünitelerinde yer kalmayabileceğini söyledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vakalarda artışın devam etmesi halinde bölgedeki hastanelerde boş yatak sıkıntısı yaşanabileceğini ve yoğun bakım ünitelerinde yer kalmayabileceğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde hızla yayılan Kovid-19 salgınına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Geçen ay başından itibaren Gazze'de görülmeye başlanan salgının ikinci dalgasının ilkine oranla daha tehlikeli olduğunu belirten Kudra, bölgedeki vaka sayılarında kaydedilen hızlı artışa dikkati çekti.

Kudra, son 24 saatte 1916 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını hatırlatarak, vaka sayılarındaki sert yükselişin endişe verici olduğunu ifade etti.

Mart ayı başında durumu ağır veya ciddi olan Kovid-19 hasta sayısının 24 olduğunu dile getiren Kudra, bugün bu sayının 226'ya kadar yükseldiğini belirtti.

Gazze'deki Kovid-19 vakalarındaki sert yükselişin İngiltere mutasyonu nedeniyle yaşandığına işaret eden Kudra, bu durumun bölgedeki hastaneleri doğrudan etkilediğini kaydetti.

Filistinli yetkili, virüsün hızla yayılmasına rağmen şu ana kadar Gazze'deki sağlık sisteminin salgınla mücadelede başarılı olduğunu belirterek, "Sağlık sektörü ve sağlık personelinin salgınla mücadele planı mevcut ve gelecek günler için hala yeterli yatak var. Bununla birlikte beklendiği gibi vaka artışları sürerse hastanelerde yatak sıkıntısı olabilir ve yoğun bakım ünitelerinde yer kalmayabilir." dedi.

"Durumun daha da kötüye gideceğini inanıyorum"

Sağlık Bakanı Sözcüsü Kudra, "Gazze'de salgın gelecek günlerde nasıl bir hal alabilir?" şeklindeki soruyu şöyle cevaplandırdı:

"İlerleyen günlerde vakaların artacağına ve durumun daha kötüye gideceğine inanıyorum ama şunu da söylemeliyim ki sağlık sektörümüz her türlü senaryoyla başa çıkma yeteneğine sahip."

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukaya da değinen Kudra, "15 yıldır devam eden abluka nedeniyle, gerekli ekipmanların yüzde 45'i mevcut değil, tıbbi malzemelerin yüzde 33'ü bulunamıyor, yüzde 56 düzeyinde laboratuvar eksiğimiz var. Tüm bunlar nedeniyle işgal ve abluka, üzerimizdeki baskıyı daha da artırıyor." ifadelerini kullandı.

Kudra, sevdiklerini kaybetmemek için Gazzelileri Kovid-19 kurallarına uymaya davet ederken, 50 yaş üstü kişilerin de aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde bugüne kadar 642 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, vaka sayısı da 75 bini aştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci