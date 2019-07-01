"Gazze'de ekonomik ve sosyal durum kötüye gidiyor"

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Mathias Shamali, Gazze Şeridi'nde ekonomik ve sosyal durumun kötüye gittiğini söyledi.

Gazze'deki sivil toplum kuruluşlarından (STK) biri olan Basın Evi Kurumunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Shamali, İsrail ablukasının sürmesinin Gazze'de işsizliği gittikçe artırdığını ve ekonomiyi çöküş noktasına getirdiğini belirtti.

Shamali, Gazze'deki 28'den fazla sağlık merkezinde depresyon, intihar ve uyuşturucu kullanımına ilişkin vakalarda artış kaydedildiğine dikkati çekti.

Filistin İstatistik Merkezi ve bazı STK'lerin verilerini paylaşan Shamali, Gazze'de ekonomik ve sosyal durumun daha da kötüye gittiğini belirterek kentte işsizlik oranının yüzde 52'ye yükseldiğini, yoksulluğun yüzde 80'i geçtiğini kaydetti.

BM'ye bağlı Dünya Gıda Programının (WFP) Aralık 2018'de yayımladığı raporundan alıntılar yapan Shamali, Gazze halkının yüzde 70'inin gıda güvenliğinden yoksun olduğunu vurguladı.

Shamali, Mart 2018'den bu yana devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde 7 bini gerçek mermiyle, toplam 31 bin kişinin yaralanması ve 13'ü UNRWA okullarında öğrenim gören öğrenciler olmak üzere toplam 200 kişinin ölmesine dünya devletlerinin duyarsız kalmasını kınadı.

UNRWA'nın mali krizine ilişkin konuşan Shamali, "Kuruma ödenen ve ödenme vaadinde bulunulan miktar toplam 600 milyon dolara ulaştı. Bu rakam yıllık bütçenin yarısı demek" dedi.

Shamali, ABD'nin UNRWA'ya yıllık verdiği 360 milyon dolardan geçen yıl yalnızca 60 milyon dolar ödediğini belirterek yaşanan mali kriz nedeniyle ödemelerde kısıntıya gittiklerini ve 92 milyon dolarlık tasarruf sağladıklarını aktardı.

Filistin İstatistik Merkezi verilerine göre, UNRWA'ya kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor, bunu sırasıyla Batı Şeria, Suriye ve Lübnan takip ediyor.

Kaynak: AA