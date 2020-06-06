Gazze'de Dünya Çevre Günü dolayısıyla çiftçilere destek etkinliği düzenlendi Gazze'de bir grup genç, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çiftçilere destek etkinliği düzenledi.

Gazze'de bir grup genç, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çiftçilere destek etkinliği düzenledi.

Gençler, etkinlik çerçevesinde Gazze'nin güneydoğusunda yer alan Huzea beldesindeki ekin tarlalarına giderek, oradaki çiftçilerle birlikte orakla ekin biçti.

Etkinliğe katılanlardan Afaf Mesud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçilerin atmosferini yaşamak ve çevresel bileşenleri yakından tanımanın kendileri için farklı ve yeni bir deneyim olduğunu söyledi.

Mesud, düzenledikleri etkinlikle çevreyi korumanın önemine vurgu yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Etkinliği düzenleyenlerden Ahmed Hicazi de İsrail'in, Gazze Şeridi sınırındaki topraklarda ekim yapılmasını engellemesi ve zaman zaman tarlalara ekilen ürünleri buldozerlerle küremesi dolayısıyla Gazze'deki çiftçilerin sürekli ihlallere maruz kaldığını hatırlattı.

Hicazi, "Bugün bu etkinliği düzenleyerek İsrail'in çıkardığı zorluklara rağmen arazilerinden vazgeçmeyen ve İsrail'e direnen çiftçilere destek olmaya çalıştık." dedi.

Kaynak: AA