Son dakika haber | Çocuklar uçurtma uçurarak İsrail saldırılarının psikolojik etkilerinden kurtulmaya çalıştı

Son dakika haberi: Gazze'de onlarca çocuk, 11 gün süren İsrail saldırılarının olumsuz psikolojik etkileriyle mücadele etmek amacıyla sahil şeridinde uçurtma uçurdu.

Gazze'de onlarca çocuk, 11 gün süren İsrail saldırılarının olumsuz psikolojik etkileriyle mücadele etmek amacıyla sahil şeridinde uçurtma uçurdu.

Filistin Kadın Kalkınma Araştırmaları Derneğinin "Ey Özgürlük" ismiyle düzenlediği etkinlikte 50 uçurtma gökyüzüyle buluştu.

Etkinliğin koordinatörü Alye Ebu Meryem AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerini hafifletme fikrinden hareketle bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliğin çocukların kendine güveninin artmasına ve güven duygusu hissetmelerine yardımcı olduğunu belirten Ebu Meryem, etkinliğe 50 uçurtma ve 50 çocuğun katıldığını, her bir uçurtmanın üzerine işgal altındaki bir kent ya da köyün isminin yazıldığını aktardı.

Ebu Meryem, etkinlikle, çocukların zihninde İsrail saldırılarıyla bağlantılı kötü hatıraları güzel anlarla değiştirmeyi ve hayatlarına normal bir şekilde devam etmelerini amaçladıklarını kaydetti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu