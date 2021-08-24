Gazze'de çocuklar İsrail ablukasını balon uçurarak protesto etti
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Gazze'de çocuklar İsrail ablukasını balon uçurarak protesto etti

Gazze'de çocuklar İsrail ablukasını balon uçurarak protesto etti
Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

Filistinli çocuklar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 15 yıldır uyguladığı ablukayı balonlarla protesto ederek dünyaya seslerini duyurmaya çalıştı.

Filistinli çocuklar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 15 yıldır uyguladığı ablukayı balonlarla protesto ederek dünyaya seslerini duyurmaya çalıştı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı önünde Filistinli grupların çağrısıyla düzenlenen eyleme çok sayıda Filistinli çocuk katıldı.

Filistin bayrakları ve pankartlarla 15 yıldır devam eden İsrail ablukasını protesto eden çocuklar, ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.

Filistinli çocuklar, "Çocukluğumuzu kurtarın", "Biz Filistin'in çocuklarıyız. Kendi topraklarımızda zulme uğruyoruz" ve "Niçin bizim yaralarımızı ve gözyaşlarımızı görmüyorsunuz?" yazılı pankartlar taşıdı.

"Bizi kuşattılar, hayatımızı kuşattılar"

Gösteride konuşan Filistinli çocuk Ahmed Ebu Asker, "İsrail, Gazze'de insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Bizi çocukluğumuzdan mahrum ederek diğerleri gibi yaşamaktan alıkoyuyor." dedi.

Ablukaya tepki gösteren Ebu Asker, "Bizi kuşattılar, hayatımızı kuşattılar, özgürlüğümüzü elimizden aldılar. Bizi rahatça yaşamaktan ve temel haklarımızdan mahrum ettiler." ifadelerini kullandı.

Uluslararası kuruluşlara ve insan hakları örgütlerine seslenen Ebu Asker, İsrail işgali ve ablukasına destek vererek Filistin topraklarında insani krizin derinleşmesine sebep olan herkesin yargılanması çağrısında bulundu.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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