Son dakika haberi! Gazze'de çocuklar için sirk okulu kuruldu - Haberler
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Son dakika haberi! Gazze'de çocuklar için sirk okulu kuruldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Edinilen son dakika haberine göre İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli gençler tarafından çocuklar için ilk sirk okulu kuruldu.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli gençler tarafından çocuklar için ilk sirk okulu kuruldu.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahya kasabasında Filistinli gençler tarafından çocuklar için ilk sirk okulu kuruldu. Büyük ve renkli bir çadırın içinde eğitim veren sirk okulunda, 40 çocuk eğitim alırken, jimnastik ve akrobasi gibi sirk sanatlarını öğreniyorlar. Bir dönümlük arazi üzerine kurulan ve adı Gazze Yıldızlar Okulu olan sirk okulunda 10 kişilik ekip çocuklara eğitim veriyor.

Okuldaki eğitmenler, çoğunlukla İtalyan gönüllüler ve profesyonellerden eğitim alırken, yetenekli çocukları tespit etmeyi ve onların uluslararası sirk yarışmalarına katılmasına yardımcı olmayı amaçlıyorlar.

Okulun kurucularından olan Omar Mustafa yaptığı açıklamada, "Yıllarca sebat ettikten sonra çocuklara eğitim vermek için bu sirk okulunu kurmaya kadar verdik" ifadelerini kullanarak, "Sirk okulunun içinde 40 çocuk ve 10 eğitmen var. Çocuklara akrobasi, jimnastik ve diğer sirk sanatlarını nasıl uygulayacaklarını öğretiyoruz" dedi.

"Çocukların çatışmalar yüzünden maruz kaldıkları psikolojik baskılardan kurtulmasına yardımcı olduk"

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye Mülteci Kampı'ndan 12 yaşındaki Qusai Muhammed yaptığı açıklamada, akrobasi sayesinde korkularından kurtulduğunu ve zorluklarla yüzleşme cesareti kazandığını belirtti. Muhammed, "Eskiden bunları sadece televizyonda seyredebiliyorduk, çünkü Gazze'nin çocuklarına neşe ve eğlence saçan sirk sanatı ustaları yoktu. Sirk sanatları o kadar güzel ki, onları uygularken son derece konsantre olmak zorundasınız. Sirk kültürünün Gazze'ye girmesi yakın zamanda oldu. Bu kültür yıllar önce Gazze'ye gelince sirk sanatlarında ustalaşan ilk çocuklardan biri olarak bu kültüre katıldım. Antrenörlerimiz sürekli olarak becerilerimizi geliştirmeye çalışıyor. Özellikle 2014 ve 2021 yıllarında Gazze Şeridi'nde çıkan savaşlardan sonra çocukların çatışmalar yüzünden maruz kaldıkları psikolojik baskılardan kurtulmalarına yardımcı olmada önemli bir rol oynadık" dedi.

Palyaço sanatçısı olan Muhanned Awad ise yaptığı açıklamada, "Ben sirk okulunun palyaçosuyum, okulda çocukları eğlendirici performans sergiliyorum. Temel hedefimiz, sirk sanatları yoluyla çocukları ve Filistin halkını eğlendirmek. Bu sanatlarda Filistin çapında kendimizi geliştirmeyi amaçlıyoruz. Gazze Şeridi'nin halkının barış içinde yaşama hayal ve hedefleri olduğu mesajını dünyaya vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZZE

Son dakika haberi! Gazze'de çocuklar için sirk okulu kuruldu

Son dakika haberi! Gazze'de çocuklar için sirk okulu kuruldu

Son dakika haberi! Gazze'de çocuklar için sirk okulu kuruldu

Son dakika haberi! Gazze'de çocuklar için sirk okulu kuruldu
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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