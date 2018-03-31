Gazze'de Cenaze Töreninde İsrail Protestosu
İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki barışçıl gösterilerde öldürdüğü 15 Filistinli'den biri olan Cihad Ebu Namus'un Han Yunus şehrindeki cenaze töreni öncesinde yüzlerce Filistinli Ebu Namus'un cenazesini taşıdı, İsrail'i protesto etti.
İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki barışçıl gösterilerde öldürdüğü 15 Filistinli'den biri olan Cihad Ebu Namus'un Han Yunus şehrindeki cenaze töreni öncesinde yüzlerce Filistinli Ebu Namus'un cenazesini taşıdı, İsrail'i protesto etti.
Kaynak: Euronews.com