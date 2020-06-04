Gazze'de camiler yeniden ibadete açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gazze'de camiler yeniden ibadete açıldı

Korona virüsün yayılmasına yönelik tedbirler kapsamında uzun süre kapalı kalan Filistin'in Gazze şehrindeki camiler yeniden ibadete açıldı.

Gazze'de camiler yeniden ibadete açıldı
04.06.2020 17:08 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:08

Korona virüsün yayılmasına yönelik tedbirler kapsamında uzun süre kapalı kalan Filistin'in Gazze şehrindeki camiler yeniden ibadete açıldı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tedbir amacıyla en az 72 gün kapalı olan Gazze'deki camiler yeniden ibadete açıldı. Camilerin açılışının ardından camilere gideceği için mutlu olan halk camilere akın etti. Vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak ve maskeler takarak namazlarını kıldı.

Filistin İslami Vakıflar İdaresi aldığı kararlara göre geçtiğimiz 2 hafta boyunca sadece Cuma namazları için camilerin açılmasına izin verdi. Şimdi ise vakit tüm namazların kılınması için ibadete açıldığını açıklandı.

Gazze'de Filistin İslami Vakıflar İdaresi sorumlusu "Uzun zamandan sonra bu açılışı için planladık, tabiki durumları iyice inceledik namazlar gerekli sağlık önlemlerine göre yapılıyor" dedi.

Gazze'de bir caminin imami ise " korona nedeniyle namazlarımızı her zaman gibi camilerde kılmadık. Zor günler geçti.Çok şükür sonunda bu kutsal mekana dönebildik " diye konuştu. - GAZZE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi Haber
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü Haber
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri...
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Haber
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti Haber
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı Haber
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı Haber
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım
Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım
3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu
3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir
Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor
Alacak verecek meselesinden benzin istasyonunu basan iki kişi, feci şekilde dayak yedi
Alacak verecek meselesinden benzin istasyonunu basan iki kişi, feci şekilde dayak yedi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı: İstanbul'da her 100 kişiden 1'i virüs taşıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı: İstanbul'da her 100 kişiden...
Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor
Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor
Sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın: Namusumla oynadı, öldürdüm
Sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın: Namusumla oynadı, öldürdüm
Cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındığı anın videosunu paylaşarak öven kadının 3 yıla kadar hapsi istendi
Cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındığı anın videosunu paylaşarak öven kadının 3 yıla kadar hapsi istendi
100 iş yerini soyup serbest kalan 12 yaşındaki hırsız, bu kez de 14 iş yerini soydu
100 iş yerini soyup serbest kalan 12 yaşındaki hırsız, bu kez de 14 iş yerini soydu
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Timo Werner Liverpool'a gitmek üzere! 50 milyon sterlini gözden çıkardılar
Timo Werner Liverpool'a gitmek üzere! 50 milyon sterlini gözden çıkardılar
CHP'li vekiller Atatürk imzalı maskeyi çöpe attı, MHP Milletvekili Osmanağaoğlu ateş püskürdü
CHP'li vekiller Atatürk imzalı maskeyi çöpe attı, MHP Milletvekili Osmanağaoğlu ateş püskürdü
Hırsızların otomobilini tekerleksiz bıraktığını gören araç sahibi, şoke oldu
Hırsızların otomobilini tekerleksiz bıraktığını gören araç sahibi, şoke oldu
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi
Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi
Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Metin Bulut Murat Kurum Donald Trump Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Serel Yereli Demet Akalın Rafet El Roman
Spor Jose Sosa İlhan Cavcav Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz
Daha Fazla Antalya Resmi Gazete Donald Trump Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Gazze'de camiler yeniden ibadete açıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 17:11:38. #1.14#
title