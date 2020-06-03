Gazze'de camiler ibadete açıldı
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Gazze'de camiler ibadete açıldı

Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan camiler, Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığının aldığı kararla ibadete açıldı.

03.06.2020 17:16 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:22

Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan camiler, Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığının aldığı kararla ibadete açıldı.

Gazze'nin batısında bulunan El-Halidi Camisinde kılınan sabah namazı sonrasında, cami imamı Hani el-Ali AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetkililerin belirlediği şekliyle namazların kılınmaya başlandığını söyledi.

El-Ali, yetkililerin camilerde namazın uzatılmaması ve namaz bitimi sonrasında cemaatin dağılmasını talep ettiğini ifade etti.

Gazze'deki camiler, Kovid-19'la mücadele kapsamında 23 Mart'ta kapatılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son olarak salgın hastalık nedeniyle bölgede 1 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam 61 vakanın tespit edildiğini açıklamıştı.

Gazze'de camiler ibadete açıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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