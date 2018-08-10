- Gazze'de biri sağlık görevlisi 2 kişi hayatını kaybetti

GAZZE - Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırındaki devam ettikleri 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' gösterilerinde biri sağlık görevlisi olmak üzere 2 kişi, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu hayatını kaybetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' gösterilerinin 20'inci Cumasında İsrail'in saldırıları sonucu biri sağlık görevlisi olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 307 kişinin de yaralandığını açıkladı. Açıklamada yararılar arasında 26 çocuğun ve 5 gazetecinin olduğu da aktarıldı. Hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri ise Abdullah Al-kutati ve Ali Sail Alaloul olarak duyuruldu.

2 Filistinlinin hayatını kaybetmesiyle 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 160'a yükseldi.