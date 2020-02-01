Gazze'de bir evde patlama: 1 ölü, 3 yaralı
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Gazze'de bir evde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Gazze'de bir evde yanıcı maddelerin alev alması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

01.02.2020 22:16 | Son Güncelleme: 01.02.2020 22:22
Gazze'de bir evde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

'de bir evde yanıcı maddelerin alev alması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.


Gazze'nin merkezindeki Alshaikh Radwan bölgesindeki bir evde yanıcı maddelerin alev alması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada 1 Filistinli hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı ölen kişinin kimliğini Mahmoud Al-Adghm olarak açıklarken, 3 yaralının bölgedeki Al-Shefa Hastanesine kaldırıldığını bildirdi.


Patlama sonrası oluşan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. - GAZZE

Kaynak: İHA
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